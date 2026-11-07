Antisemitismus-Vorwurf

Die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde (Archiv) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Sie habe sich wiederholt und bewusst über gemeinsame Beschlüsse hinweggesetzt. Man vertraue Emde nicht mehr, hieß es. Es ist offen, ob Emde der Aufforderung nachkommen wird. Von ihr liegt noch keine Stellungnahme vor.

Falls Emde nicht auf ihr Mandat verzichten sollte, wollen Landes- und Fraktionsvorstand dem Berliner "Tagesspiegel" zufolge ihren Ausschluss aus der Fraktion vorantreiben. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit in der Fraktion nötig.

Emde wird wegen ihrer Äußerungen zum Nahostkonflikt Israelfeindlichkeit vorgeworfen. Die Parlamentarierin aus Berlin-Neukölln hatte unter anderem erklärt, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern nur für Menschen. Emdes Positionen belasteten auch die Gespräche der Linkspartei mit Grünen und SPD über die Bildung einer Landesregierung.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.