Tarifabschluss

Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi einigten sich nach eigenen Angaben in der zweiten Runde auf höhere Löhne und Gehälter. Demnach werden die Entgelte zum 1. Oktober um drei Prozent angehoben. Zum 1. Juli kommenden Jahres erfolgt eine weitere Erhöhung um zwei Prozent. Außerdem steigt der Mindestlohn in zwei Stufen auf 14,90 Euro ab Mitte nächsten Jahres. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 25 Monaten.
Im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten rund 56.000 Tarifbeschäftigte.
Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.