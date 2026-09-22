IG Metall (picture alliance / Revierfoto)

Nach Beratungen unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Berlin-Brandenburg-Sachsen sowie dem norddeutschen Bezirk Küste hieß es, man fordere eine Erhöhung der Entgelte um fünf Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit. Darüber hinaus solle mit den Arbeitgebern über die Themen Beschäftigungs- und Standortsicherung in den kriselnden Teilen der Branche sowie über Gewinnbeteiligung in wirtschaftlich erfolgreichen ⁠Betrieben gesprochen ⁠werden.

NRW-Bezirksleiter ⁠Giesler sagte, die Beschäftigten hätten in ⁠den vergangenen Jahren enorme Belastungen getragen und die Transformation ⁠der Industrie aktiv mitgestaltet. Jetzt sei es an der Zeit, ‌sie an den wirtschaftlichen Verbesserungen zu beteiligen.

Der Vorstand der IG Metall will die Tarifforderungen morgen endgültig ‌beschließen. ‌Die ersten Verhandlungsrunden in den Bezirken sind vom 7. bis 14. ​Oktober geplant.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.