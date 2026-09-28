Landwirtschaft

Vertrocknete Ernten (IMAGO | photothek)

Die EU schätzt den Schaden für den Agrarsektor zur Zeit auf 14 bis 17 Milliarden Euro. Das genaue Ausmaß werde sich zeigen, wenn die Ernte abgeschlossen sei, erklärte EU-Agrarkommissar Hansen nach einem Treffen der Minister in Brüssel.

Es seien nicht nur Ernten vertrocknet, sondern es sei beispielsweise auch nicht genug Gras als Futtermittel gewachsen, was Viehhaltern Probleme bereite. Hansen forderte mehr Investitionen in die Wasserspeicherung, aber auch präzises Bewässern, um Wasser zu sparen.

In Deutschland ist die Getreideernte wegen der Dürre besonders schlecht ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr waren die Erträge rund sieben Prozent geringer.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.