Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Wilmer, bei der Herbstvollversammlung in Fulda. (Florian Wiegand / dpa)

Es brauche dringend mehr Formate, in denen die Kirche zuhöre und die Sorgen der Menschen ernst nehme, sagte Wilmer zum Auftakt der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda. Zugleich bekräftigte Wilmer, dass der völkische Nationalismus innerhalb der AfD mit dem Christentum unvereinbar sei. Der Münsteraner Bischof warnte auch vor einem Populismus von links. Es könne nicht sein, dass über eine drastische Reduktion bei Polizeikräften gesprochen werde. Auch der wachsende Antisemitismus, der die Demokratie untergrabe, sei nicht hinnehmbar, betonte Wilmer.

Bis Donnerstag beraten die Bischöfe unter anderem über ethische Fragen zu Leihmutterschaft, Organspende und Suizid-Beihilfe. Es geht auch um die Gefahren und Chancen Künstlicher Intelligenz.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.