Die Ausgaben umfassen laut Digitalverband Bitkom Software, Services und Hardware. Man erlebe bei KI den Übergang von der Experimentierphase zu einem breiten Einsatz, hieß es. Für das kommende Jahr erwartet der Digitalverband Ausgaben für KI in Deutschland von mehr als 40 Milliarden Euro, was einem Plus von 40 Prozent entspräche.
Anlass der Veröffentlichung ist ein Fachkongress in Berlin mit mehr als 2.500 Besuchern. Schirmherr ist das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.