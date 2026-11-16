August Hanning. Ehemaliger Staatssekretär im Bundesinnenministerium und früherer Präsident des Bundesnachrichtendienstes. (Archivbild) (imago / Funke Foto Services / Matthias Graben )

Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR soll Hannings früherer Büroleiter Manfred D. dafür seine Privilegien als persönlicher Assistent von gleich vier BND-Präsidenten genutzt haben. D. konnte demnach auf die Fahrbereitschaft seiner Vorgesetzten zurückgreifen, um sich nach Dienstschluss nach Hause fahren zu lassen. Fahrzeug und Insasse seien kaum kontrolliert worden, wenn sie das BND-Gelände verließen, heißt es.

Um ausgedruckte Unterlagen und Datenträger aus der BND-Zentrale zu schmuggeln, soll sich D. den Recherchen zufolge außerdem der Leibwächter seiner Chefs bedient haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll D. diesen zuweilen vorab eine Tasche mit gestohlenen Dokumenten in die Hand gegeben haben. Die offenbar arglosen Leibwächter, die beim Verlassen der BND-Zentrale ebenfalls nicht kontrolliert worden seien, hätten dann mit dem gestohlenen Material die Sicherheitsschleusen passiert.

Ex-BND-Chef Hanning wurde im Oktober festgenommen

Als persönlicher Assistent hatte D. den Recherchen zufolge Zugriff auf die E-Mail-Postfächer und Kalender der Amtsleitung. Er durfte demnach geheime Papiere ausdrucken, um damit Mappen zur Gesprächsvorbereitung für die BND-Leitung zu erstellen. Die Anwältin von Manfred D. wollte sich laut den drei Medien auf Nachfrage nicht zu den Vorgängen äußern. Hannings Anwalt hat bislang alle Anschuldigungen gegen seinen Mandanten zurückgewiesen.

Gegen Hanning wird unter anderem wegen des Verdachts der Spionage und des versuchten Landesverrats ermittelt, gegen D. wegen des Verdachts der Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zu landesverräterischer Ausspähung. Hanning war Anfang Oktober festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt ihn, von D. geheime BND-Erkenntnisse gekauft und teils weitergegeben zu haben.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.