Die Huthi-Miliz hatte vergangene Woche weitgehend die Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab erlangt (Archivbild). (Abdulnasser Alseddik / AP / dpa)

Die britische Luftwaffe werde saudische Militärflugzeuge in der Luft betanken, kündigte Premier Burnham auf dem Weg zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung an. Die Vereinbarung soll zunächst für einige Wochen gelten. Burnham sagte, das diene dem Interesse Großbritanniens, Transportwege für Erdöl offenzuhalten.

Der Konflikt zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung im Jemen ist zuletzt wieder aufgeflammt. Die Huthi-Miliz übernahm vergangene Woche die Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab und griff Saudi-Arabien direkt an.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.