Nahost
Britische Luftwaffe hilft Saudi-Arabien gegen Huthi-Angriffe

Saudi-Arabien erhält von Großbritannien Unterstützung bei der Abwehr von Angriffen der Huthi-Miliz.

    Jemen, Mokha: Vor dem Hintergrund eines Tankers fährt ein jemenitischer Soldat in den Gewässern nördlich der Meerenge Bab el-Mandab.
    Die Huthi-Miliz hatte vergangene Woche weitgehend die Kontrolle über die Meerenge Bab al-Mandab erlangt (Archivbild). (Abdulnasser Alseddik / AP / dpa)
    Die britische Luftwaffe werde saudische Militärflugzeuge in der Luft betanken, kündigte Premier Burnham auf dem Weg zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung an. Die Vereinbarung soll zunächst für einige Wochen gelten. Burnham sagte, das diene dem Interesse Großbritanniens, Transportwege für Erdöl offenzuhalten.
    Der Konflikt zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung im Jemen ist zuletzt wieder aufgeflammt. Die Huthi-Miliz übernahm vergangene Woche die Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab und griff Saudi-Arabien direkt an.
    Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.