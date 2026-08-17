Andy Burnham (picture alliance / Henry Nicholls/Pool AFP via AP | Henry Nicholls)

Vier Beamte bestätigten den Fall gegenüber dem Portal "Politico". Demnach soll Burnham nach wenigen Chats misstrauisch geworden sein. Es habe sich um wenige, unbedeutsame Nachrichten gehandelt, erklärte einer der Beamten. Die britische Regierung bestätigte die Kommunikation nicht. Man äußere sich nicht zu Fragen der nationalen Sicherheit, teilte ein Regierungssprecher mit.

Bereits im vergangenen Jahr hatten in den USA mehrere Senatoren, Gouverneure und Geschäftsleute Nachrichten von einer Person erhalten, die sich ebenso als Trumps Stabschefin ausgab. Das FBI leitete Ermittlungen ein.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.