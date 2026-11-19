Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar (AP/dpa)

Die internationale Gemeinschaft müsse jetzt alles in ihrer Macht Stehende tun, um geflüchteten Rohingya die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen und Entschädigungen durchzusetzen. Auch die Regierung Bangladeschs begrüßte das Urteil. In dem Land leben Hunderttausende Rohingya in Flüchtlingscamps.

Der Internationale Gerichtshof hatte das Vorgehen Myanmars gegen die Rohingya als Völkermord eingestuft . Es ist das erste Mal, dass das höchste Gericht der Vereinten Nationen die Verantwortung eines Landes für Völkermord feststellt. Das Militär in Myanmar hatte 2017 eine sogenannte "Säuberungsoperation" gestartet. Etwa zehntausend Rohingya wurden getötet und Hunderttausende vertrieben.

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Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.