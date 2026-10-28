Asienreise
Bundeskanzler Merz schlägt bei Japan-Besuch neue globale Allianz für regelgebundenen Handel vor

Bundeskanzler Merz hat bei einem Besuch in Japan die Gründung einer globalen Staatenallianz für ‌regelgebundenen Handel vorgeschlagen. Deren Ziel ⁠sollte sein, den freien Handel unter Einbeziehung der Welthandelsorganisation WTO zu verteidigen, zu stärken und weiterzuentwickeln, sagte der Kanzler in einer Rede bei einer Veranstaltung in der Hauptstadt Tokio.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht beim German-Japanese Business Summit, auf Einladung der Deutsch-Japanischen Außen- und Handelskammer.
    Bundeskanzler Merz ist nach Japan gereist. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Ein solches Bündnis solle politische Impulse setzen und gemeinsam agieren, wenn die Regeln des Welthandelssystems von anderen gebrochen würden. Merz schlug zudem gemeinsame Bemühungen Deutschlands und Japans vor, um neue Märkte für Zukunftstechnologien wie Halbleiter und KI zu schaffen.
    Der Kanzler will heute auch mit der japanischen Ministerpräsidentin Takaichi zusammenkommen. Japan ist die zweite Station seiner der Asien-Reise. Gestern hatte er Singapur besucht. Letzte Station ist Südkorea.
    Bundespräsident Steinmeier hält sich derzeit zu einem mehrtägigen Besuch in China auf.
    Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.