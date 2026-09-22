Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Archivbild (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Stadt im südlichen Ruhrgebiet hat 56.000 Einwohner. Bis Donnerstag wird das Staatsoberhaupt von dort aus mit kleinem Mitarbeiterstab seine Amtsgeschäfte führen und das Gespräch mit Bürgern suchen - etwa bei Diskussionsrunden, einem Bummel durch die Innenstadt und mit der Teilnahme an einem Kneipenquiz.

Hattingen ist die zwanzigste und damit letzte Station der Reihe "Ortszeit Deutschland", mit der der Bundespräsident Brücken von der Hauptstadt in die Regionen des Landes bauen will.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.