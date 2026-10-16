Die Tabaksteuer in Deutschland soll deutlich steigen, wodurch sich die Preise für Zigaretten erheblich erhöhen würden. (Jens Kalaene / dpa)

Die Länderkammer verzichtete darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit kann das Gesetz zum Jahreswechsel in Kraft treten. In der Folge soll die Steuer auf Produkte wie Zigaretten oder Tabak zum Selbstdrehen über einen Zeitraum von vier Jahren regelmäßig angehoben werden. Im letzten Schritt könnte eine Packung Zigaretten im Jahr 2030 fast 12 Euro kosten. Das wären im Durchschnitt bis zu vier Euro mehr als heutzutage. Begründet wird die Steuer unter anderem mit dem Gesundheitsschutz; zugleich sollen zusätzliche Milliarden-Einnahmen in den Bundeshaushalt fließen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.