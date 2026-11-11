Die Bundesregierung bringt die Gasreserve auf den Weg. (Peter Kneffel/dpa)

Wie das Bundeswirtschaftsministerium nach einer Kabinettssitzung in Berlin mitteilte, soll so die Versorgung in Krisensituationen abgesichert werden. Die geplante Gasreserve beträgt mit 24 Terawattstunden etwa ein Zehntel der deutschen Speicherkapazitäten. Der Aufbau soll möglichst im kommenden Jahr beginnen.

Der Beschluss sieht vor, dass die Reserve durch eine Umlage für Gaskunden finanziert wird. Dies würde für Durchschnittshaushalte Zusatzkosten von vier bis sieben Euro im Jahr bedeuten. Die Pläne gehen nun in den Bundestag, wo es innerhalb der Regierungsfraktionen noch Vorbehalte gibt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.