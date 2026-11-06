Weltklimakonferenz ab Montag

Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD (Kay Nietfeld/dpa)

Bundesumweltminister Schneider sagte in Berlin, Deutschland werde sich der Initiative des Gastgebers sowie Australiens anschließen. Weitere Länder würden folgen. Er sei zuversichtlich, damit auf der Konferenz ein starkes Signal an die weltweiten ⁠Märkte zu senden, dass modernen ⁠und effizienten elektrischen Technologien die Zukunft gehöre, meinte Schneider.

Die Türkei regt an, dass sich die Staatengemeinschaft ein neues globales Ziel zur Elektrifizierung setzt, und zwar die Steigerung des Anteils elektrischer Energie beim Endverbrauch von heute 20 auf 35 Prozent bis 2035.

Bundeskanzler Merz bei Klimakonferenz nicht dabei

Bundeskanzler Merz wird anders als zahlreiche andere Regierungschefs nicht vor Ort sein. Nach Kritik von Umweltverbänden an der Entscheidung begründete die Bundesregierung Merz Abwesenheit mit einem vollen Terminkalender. Merz könne nicht an der ab Montag in der Türkei beginnenden Konferenz teilnehmen, weil "andere Treffen parallel stattfinden", sagte Regierungssprecher Kornelius in Berlin. Er nannte etwa die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages, die innenpolitisch volle Aufmerksamkeit verlange. Im Anschluss reise der Bundeskanzler zu Treffen des Europäischen Rates und der Europäischen Politischen Gemeinschaft nach Dublin. In der ersten Woche der Klimakonferenz wird Deutschland auf Staatssekretärsebene vertreten sein, in der zweiten Woche wir Umweltminister Schneider vor Ort sein.

Die 31. Weltklimakonferenz dauert bis zum 20. November. Knapp 200 Länder beraten über die weiteren Schritte im Kampf gegen die Klimakrise.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.