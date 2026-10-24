Die Bundesschülerkonferenz fordere mehr Geld für das Schulsystem . Wenn Deutschland schon Schulden auf dem Rücken der Jugend aufnehme, solle sie auch etwas davon haben.
Mit Blick auf die Proteste in Frankreich sagte Kirchhoff, sie machten auch deutschen Schülern Mut, für ihre Anliegen einzustehen. Von den Protestaufrufen in Deutschland für den 31. Oktober unter dem Namen "Gen Z regelt" distanzierte sie sich jedoch. Die Organisation sei zu undurchsichtig. Die Bundesschülerkonferenz kündigte eigene Proteste im November an.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.