Rechtsextremismus

Der CDU-Politiker Alexander Throm (Fabian Sommer/dpa)

Das entsprechende Stiftungsgesetz solle bald zum Abschluss gebracht werden, erklärte der CDU-Politiker. Das sei die Verneigung Deutschlands vor den Opfern und ihren Angehörigen. Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende von Storch sprach von einem "Versagen der Altparteien bei der Aufklärung der Mordserie". Ähnliche Vorwürfe machte sie dem Verfassungsschutz. Die Linken-Abeordnete Bünger erklärte, man dürfe rückblickend nicht von Pannen und Fehlern bei der Aufarbeitung sprechen. Das verharmlose, wie tief Teile des Staates im NSU-Komplex drinsteckten. Es gehe "ganz klar um Staatsverbrechen".

Auch außerhalb des Bundestags kamen zum heutigen Jahrestag Forderungen nach weiterer Aufarbeitung auf. Es gebe noch immer Lücken, sagte Jörg Buschmann vom Chemnitzer Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex dem Evangelischen Pressedienst. Dazu zähle, dass nur wenige Unterstützer zur Rechenschaft gezogen worden seien. Zunächst habe die Polizei gegen mehr als 100 Personen ermittelt. Größtenteils seien die Verfahren eingestellt worden. Zudem gebe es noch Fragen zur Verantwortung des Verfassungsschutzes. Offen sei auch, wie die Terroristen ihre Opfer ausgesucht hätten.

Der NSU existierte von 1998 bis 2011. Ihm werden neun rassistisch motivierte Morde zugeschrieben und ein Mord an einer Polizistin. Hinzu kommen Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.