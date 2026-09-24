Entlastungsmaßnahme

Die Bundesregierung will einen Tankrabatt von 17 Cent pro Liter einführen. (picture alliance / dpa / Daniel Kubirski)

Zunächst befasst sich der Bundestag mit den Regierungsplänen, ab 1. Oktober die Steuern auf Benzin und Diesel um 17 Cent pro Liter zu senken. Bei einer Zustimmung käme es im Anschluss im Bundesrat zu einer Abstimmung, nach der die Regelung in Kraft treten könnte. Einen identischen Rabatt hatte es bereits im Mai und Juni gegeben. Ökonomen kritisierten, dass der Tankrabatt teuer und ungenau sei. Er unterstütze zudem auch Menschen, die dies nicht nötig haben.

Zuletzt hatte die Regierungskoalition eine Regelung eingeführt, bei der die Tankstellen nur um 12 Uhr einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen. Das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung und der ADAC kritisierten, dass dies im Durchschnitt zu noch höheren Preisen geführt habe.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.