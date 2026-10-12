Betriebsvermögen und Freibeträge

In Städten wie München sind die Immobilienpreise viel höher als in anderen Gegenden. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Heute geht es um eine Klage Bayerns. Die Landesregierung ist der Meinung, dass Freibeträge zu niedrig angesetzt sind und außerdem die Länder darüber entscheiden sollten, nicht der Bund. Angesichts hoher Immobilienpreise beispielsweise in München fordert die CSU-geführte Landesregierung eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer. Morgen befassen sich die Richter in Karlsruhe mit den Regeln für Firmenerben.

Der Bereichsleiter für Steuern und Verteilung bei der Organisation Finanzwende, Kühnert, sagte im Deutschlandfunk, die vermögendsten Unternehmemserben zahlten in der Regel fast gar keine Erbschaftsteuer. Es sei nachvollziehbar, dass sich jede Person mit einem kleinen Privaterbe und deutlich höherer Belastung verschaukelt fühle, betonte Kühnert, der früher SPD-Generalsekretär war. Bundeswirtschaftsministerin Reiche, CDU, hatte vor einer möglichen Erhöhung der Erbschaftssteuer gewarnt.Die AfD fordert eine vollständige Abschaffung der Erbschaftssteuer für Privat- und Betriebsvermögen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.