"Zu gut für die Tonne"

Unternehmen, Vereine und Bildungseinrichtungen informieren bis zum 6. Oktober darüber, wie sich Lebensmittelabfälle reduzieren lassen. Unter dem Motto "Alles auf dem Zettel" wollen sie in diesem Jahr besonders für eine vorausschauende Planung im Haushalt werben. Die Aktionswoche wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat sowie den Bundesländern ausgerichtet.
Nach Angaben der Bundesregierung landen jährlich rund 10,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Knapp 60 Prozent stammen aus privaten Haushalten.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.