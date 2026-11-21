Damit stellte sich Kiesewetter hinter die Position von Bundeskanzler Merz, der einer diesbezüglichen russischen Einladung nach Moskau eine Absage erteilt hatte. Russland habe kein wirkliches Interesse an einem Waffenstillstand, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk . Man könne nicht zu jemanden gehen, der Kriegsverbrechen begehe, permanent bombardiere und die europäische Friedensordnung - wie er sagte - rückabwickeln wolle.
Zuletzt hatte eine Äußerung von Bundesverteidigungsminister Pistorius für Irritationen gesorgt. Der SPD-Politiker sagte, die Einladung nach Moskau auszuschlagen, wäre das völlig falsche Signal. Später nahm er diese Äußerung zurück.
Der russische Präsident Putin hatte am Donnerstag nach dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi gesagt, er habe den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.