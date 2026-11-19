Apec-Gipfel in China (Sergei Bobylev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa)

Deshalb müsse man am Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen festhalten. Trump erklärte, die drei größten Nuklearmächte der Welt seien in einer einzigartigen Position, um die Zahl der Atomwaffen zu reduzieren. Er kritisierte zudem den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als - Zitat - abtrünnige globalistische Organisation, die die Souvernität der Nationen gefährde. Putin betonte, China, Russland und die USA hätten ein gemeinsames Interesse, - Zitat - "regionale Konflikte" wie in der Ukraine zu lösen. Putin bezeichnet den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht als Krieg, sondern meist als "militärische Spezialoperation".

Das Treffen ist inzwischen beendet. Es fand am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec statt. Zuvor war Trump zu Einzelgesprächen mit Putin und Xi zusammengekommen.

Ukraine-Krieg Thema in bilateralen Gesprächen

Vor dem Dreier-Gipfel hatte es bilaterale Gespräche zwischen Trump und Putin sowie zwischen Trump und Xi gegeben. Bei dem Treffen mit Putin ging es nach Angaben des Kremls vor allem um den Krieg in der Ukraine. Trump betonte, er wolle den Krieg beenden, und bezeichnete Putin als seinen Freund. Der Kreml erklärte, das Gespräch sei gut verlaufen.

Auch bei seiner Unterredung mit Xi kam der Ukraine-Krieg zur Sprache. Im öffentlichen Teil des Gesprächs sagte Trump, beide Länder hätten ein Interesse daran, dass der Krieg ende. Trump versucht seit längerem, China dazu zu bewegen, gemeinsam mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken. Peking bezeichnet sich als neutral, ist aber ein wichtiger Handelspartner Russlands. Vor allem die Ölimporte aus Russland bringen Moskau wichtige Einnahmen.

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist zudem von einem Handelskonflikt geprägt. Beide Staaten konkurrieren außerdem um eine führende Position bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.