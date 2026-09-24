Bundeswirtschaftsministerin Reiche (CDU) (dpa / Lilli Förter)

Eine Partei, die Enteignung ins Programm schreibe und Antisemitismus offen lebe, sei nicht nur gefährlich für die Hauptstadt, sondern auch für den Investitionsstandort Deutschland, sagte Reiche auf einer Konferenz der Nachrichtenplattform "The Pioneer". Der Co-Parteivorsitzende der Grünen, Banaszak, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", seine Partei werde in Berlin nicht um jeden Preis in eine Koalition mit den Linken eintreten. Diese müsse zunächst unter anderem ihr Verhältnis zum Existenzrecht Israels klären.

Der Linken-Politiker Gysi hatte den anderen Parteien gestern im Bundestag vorgeworfen, Antisemitismus aus politischen Gründen zu instrumentalisieren. Zugleich räumte er ein, dass einzelne Parteimitglieder mit ihrer Kritik an Israel zu weit gingen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.