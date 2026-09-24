US-Präsident Trump begrüßte Xi auf dem Rollfeld des Militärstützpunkts Joint Base Andrews. (picture alliance / AP Photo / Alex Brandon / Alex Brandon)

US-Präsident Trump empfing Xi auf einem Militärflughafen in der Nähe von Washington. Heute Abend ist in Washington unter anderem ein Staatsbankett geplant, bei dem die beiden Staatschefs Ansprachen halten wollen. Nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten werden auch Repräsentanten von großen US-Technologie-Unternehmen zu dem Bankett erwartet, darunter Tesla-Chef Musk, Amazon-Gründer Bezos sowie Apple-Chef Cook.

Bei den politischen Gesprächen zwischen Xi und Trump dürfte es um den Zoll- und Handelsstreit der beiden Länder sowie um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten gehen. Ein weiteres Thema ist der sichere Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.