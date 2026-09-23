Im Mai war US-Präsident Donald Trump beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking zu Gast - heute kommt Xi nach Washington. (imago / ZUMA Press Wire / Handout / White House)

Er war zuletzt 2023 in den USA. Ein zentrales Thema der Gespräche wird die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sein. Außerdem geht es um Zoll- und Handelsfragen sowie um globale Konflikte wie den Iran-Krieg und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Die am Rand der UNO-Vollversammlung geschlossene Grönland-Vereinbarung zwischen den USA, Dänemark und der Arktisinsel könnte das Gipfeltreffen der Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften diplomatisch überschatten. Trump begründete sein Vorgehen mit Sicherheitsinteressen der USA und damit, dass Feinde der Vereinigten Staaten wie China und Russland die Insel unter ihre Kontrolle bringen wollten.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.