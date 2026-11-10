Fossile CO2-Emissionen gehen weltweit leicht zurück (Archivbild). (dpa / Johannes Neudecker)

Als Grund gilt vor allem ein deutlicher Einbruch beim Ölverbrauch im Zusammenhang mit den gestiegenen Preisen durch den Iran-Krieg. Weitere Faktoren sind nach Auskunft von Experten ein Rückgang der Emissionen in den beiden Ländern mit dem größten CO2-Ausstoß, USA und China. Hinzu komme, dass Erneuerbare Energien immer größere Anteile am steigenden Energiebedarf weltweit abdecken, sagte Professorin Judith Hauck vom Alfred-Wegener-Institut, das an der Studie des "Global Carbon Project" beteiligt ist, dem Deutschlandfunk.

Trotz des Rückgangs bei fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas steigen die CO2-Emissionen dem Bericht zufolge insgesamt weiter an. Sie dürften in diesem Jahr mit voraussichtlich gut 43 Milliarden Tonnen leicht über dem Vorjahreswert liegen. Die Fachleute begründen das mit einer Zunahme von Emissionen im Bereich der Landnutzung, etwa durch die Verschlechterung des Waldzustandes in Asien und Brände in trockengelegten Torflandschaften.

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Neben der Senkung der Emissionen empfehlen die Vereinten Nationen als Gegenmaßnahmen die großflächige Wiederaufforstung von Wäldern und die Wiedervernässung von Mooren, um CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, sowie technische Verfahren wie die unterirdische Speicherung des klimaschädlichen Gases.

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Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.