Ein Maisfeld in Bayern im August 2026, gezeichnet von Trockenheit und Hitzestress. Ernteerträge können durch den Klimawandel zurückgehen. (picture alliance / Wolfgang Maria Weber / R7172)

Vom 9. bis zum 20. November 2026 trifft sich die Weltgemeinschaft zum Klimagipfel im türkischen Antalya. Bei der COP31 verhandeln die Staaten, wie sie Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung erzielen können. Dabei hat die UN erst kürzlich offiziell erklärt, dass das 1,5-Grad-Ziel vorerst nicht mehr eingehalten werden kann.

Die Menschheit bewegt sich stattdessen auf ein Plus von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Daher gibt es nun einen neuen Ansatz: den sogenannten "Overshoot" begrenzen und die Erderwärmung wieder rückgängig machen.

"Overshoot" lässt sich mit "Überschießen” oder "Überschreiten" übersetzen. Gemeint ist damit das Überschreiten von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. Um das zu verhindern, hatten sich 2015 im Pariser Klimaabkommen 195 Staaten verpflichtet, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten und sie möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Dieses Vorhaben ist gescheitert, wie der Anfang September veröffentlichte "Limiting Overshoot"-Report des UN-Umweltprogramms UNEP feststellt: Voraussichtlich schon in den kommenden Jahren werde die Marke von 1,5 Grad überschritten, heißt es zu Beginn des Berichts. Dennoch bleibe das Ziel bestehen, die Erwärmung auf diesen Wert zu begrenzen. Es müsse nun jedoch „von oben“ angestrebt werden.

Gemeint ist: Auch wenn nicht mehr zu verhindern ist, dass sich der Planet um mehr als 1,5 Grad erhitzt, soll dieser Overshoot anschließend rückgängig gemacht werden. Erst wird es heißer, dann aber, so das Ziel, auch wieder kühler. Das zwischenzeitliche Überschießen soll dabei begrenzt werden, sowohl in der Höhe des Temperaturanstiegs als auch in seiner zeitlichen Dauer.

Um die globale Durchschnittstemperatur wieder abzusenken, muss man der Atmosphäre im Saldo CO₂ entziehen, erklärt der Klima- und Nachhaltigkeitsforscher Jan Minx vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ein Weg dazu ist der Schutz und Ausbau natürlicher Senken: Wälder und Moore binden Kohlenstoff.

Neben der Aufforstung und der Wiedervernässung von Mooren werden aber auch technische Entnahmeverfahren benötigt, beispielsweise ein Verfahren, durch das CO₂ aus der Umgebungsluft herausgefiltert und anschließend gespeichert wird.

Klimaforscher Jan Minx betont, dass wir bei der Entwicklung solcher Entnahmetechnologien noch ganz am Anfang stehen. Dieses Thema müsse politisch und gesellschaftlich sehr viel ernster genommen werden.

Wird die aktuelle Klimapolitik fortgesetzt, droht sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,8 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu erwärmen. Zu dieser Prognose kommt der "Emissions Gap Report 2026" des UN-Umweltprogramms UNEP. An diesem Punkt wäre aber noch nicht Schluss, auch nach dem Jahr 2100 würde die globale Mitteltemperatur weiter steigen.

Dazu kommen Unterschiede zwischen den Weltregionen. Bereits jetzt fällt die Erderwärmung in Europa überdurchschnittlich stark aus, der Kontinent hat sich schon heute im Mittel um 2,5 Grad aufgeheizt. In Folge wird Deutschland spätestens bis zum Ende des Jahrhunderts alle seine Gletscher verloren haben und von einem wasserreichen Land zu einem werden, in dem die Wassernutzung aktiv gemanagt werden muss.

In einer 2,8-Grad-Welt werden zudem Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Hurricanes und Überschwemmungen zunehmen und auch schlimmer ausfallen. Der heiße Sommer 2026 mit rund 16.000 Hitzetoten in Deutschland lässt die tödlichen Auswirkungen dieser Entwicklung erahnen.

Außerdem steigt das Risiko, bestimmte Klima-Kipppunkte zu überschreiten, deren Entwicklungen sich dann nicht mehr umkehren lassen: etwa das Auftauen von Eisschilden und Permafrostböden und das Absterben der Korallenriffe. Auch die atlantische Umwälzströmung AMOC könnte zusammenbrechen: Dadurch würden die Winter in Europa deutlich kälter ausfallen und die Ernteerträge der europäischen Landwirtschaft erheblich schrumpfen.

Das 1,5-Grad-Ziel von Paris ist nur noch in der Theorie zu erreichen. Denn dazu müsste es gelingen, große technische Kapazitäten zur CO₂ -Entnahme zu entwickeln und zu finanzieren, um ausreichend Treibhausgase aus der Atmosphäre zu entfernen. Das ist nicht nur sehr unwahrscheinlich, es reicht allein auch nicht: Außerdem müssten bereits in den kommenden Jahren die globalen Emissionen stark sinken.

"Emissionen sind bisher immer nur gestiegen", betont jedoch der Klimaforscher Jan Minx. "Wir haben noch nicht mal die Trendwende geschafft."

Doch die Vereinten Nationen können sich nicht offiziell vom 1,5-Grad-Limit verabschieden, da es die internationale Gemeinschaft zerreißen würde. Denn viele Inselstaaten haben auf einem noch heißeren Planeten keine Zukunft mehr: Sie werden wegen der steigenden Meeresspiegel wahrscheinlich untergehen.

Politisch bleibt das 1,5-Grad-Ziel daher wichtig: Es dient als eine Art Schmiermittel zwischen den Staaten, damit in dem multilateralen Prozess, den Klimawandel zu bewältigen, alle an Bord bleiben.

Onlinetext: Juliane Frisse; Quellen: Deutschlandfunk, Emissions Gap Report des UN-Umweltprogramms UNEP, Limiting Overshoot Report des UN-Umweltprogramms UNEP, Stiftung Wissenschaft und Politik: Overshoot: Rückkehr zu 1,5 °C erfordert netto-negative Emissionsziele