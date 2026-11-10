Fossile CO2-Emissionen gehen weltweit leicht zurück (Archivbild). (dpa / Johannes Neudecker)

Laut einem ⁠Bericht des Forschungsnetzwerks "Global Carbon Project" dürfte der Ausstoß im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent zurückgehen auf insgesamt rund 38 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Als Grund gilt vor allem ein deutlicher Einbruch beim Ölverbrauch im Zusammenhang mit den gestiegenen Preisen durch den Iran-Krieg.

Trotz des Rückgangs bei fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas steigen die CO2-Emissionen insgesamt dem Bericht zufolge weiter an. Diese dürften in diesem Jahr mit voraussichtlich gut 43 Milliarden Tonnen leicht über dem Vorjahreswert liegen. Die Fachleute begründen das mit einer Zunahme von Emissionen im Bereich der Landnutzung, etwa durch die Verschlechterung des Waldzustandes in Asien und Brände in trockengelegten Torflandschaften.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.