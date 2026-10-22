Gouverneurswahl in Ohio

Der republikanischen Bewerber Ramaswamy (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Charlie Neibergall)

Hintergrund ist ein Video-Clip, in dem die Mutter der demokratischen Bewerberin Acton zu Wort kommt. Darin bezeichnet sie ihre Tochter als Lügnerin. Die Demokratin Acton hatte unter anderem berichtet, ihr Stiefvater habe ihr als Kind sexualisierte Gewalt angetan und ihre Mutter habe nichts dagegen unternommen. Actons Wahlkampf-Team veröffentlichte mittlerweile ein Video mit Aussagen ihres Bruders, der ihre Darstellung stützt.

Hinter dem Video gegen die demokratische Kandidatin steckt die Kampagne des republikanischen Bewerbers Ramaswamy. Der Vorgang sorgt bei Demokraten für Kritik und Vorwürfe eines Schmutzwahlkampfs.

Auch einige Republikaner distanzieren sich. Der republikanische Senator Husted sagte, er hätte diesen Werbespot nicht geschaltet. US-Vizepräsident Vance, der selbst Senator für Ohio war, verteidigte den Werbespot.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.