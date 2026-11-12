Erstmals seit 1982

Der demokratische Senats-Kandidat Colom in seiner Wahlkampf-Zentrale in Jackson in Mississippi (AP Photo / Ellen Schmidt / dpa-bildfunk)

Grundlage sind Auszählungs-Daten, von offizieller Seite bestätigt war die Entscheidung zunächst nicht. Es wäre der erste Wahlsieg dieser Art für die Demokraten in Mississippi seit 1982, Colom selbst wäre zudem der erste afroamerikanische Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts. In der Folge würden die Demokraten ihre künftige Mehrheit im Senat auf 55 von insgesamt 100 Sitzen ausbauen.

Weiter offen ist zudem das Rennen im Bundesstaat Alaska. In der immer noch laufenden Auszählung liegt aktuell die Kandidatin der Demokraten, Peltola, knapp in Führung.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.