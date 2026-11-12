Erstmals seit 1982
Demokrat Scott Colom holt laut Medien Senatssitz in Mississippi

Gut eine Woche nach den US-Zwischenwahlen zeichnet sich im besonders knappen Rennen in Mississippi ein weiterer Erfolg der Demokraten ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten zieht ihr Kandidat Colom für den südlichen Bundesstaat in den Senat in Washington ein.

    Das Bild zeigt Scott Colom an einem Wahlplakat mit englischem Text. Frei übersetzt steht dort zu lesen: "Colom für Mississippi in den Senat"
    Der demokratische Senats-Kandidat Colom in seiner Wahlkampf-Zentrale in Jackson in Mississippi (AP Photo / Ellen Schmidt / dpa-bildfunk)
    Grundlage sind Auszählungs-Daten, von offizieller Seite bestätigt war die Entscheidung zunächst nicht. Es wäre der erste Wahlsieg dieser Art für die Demokraten in Mississippi seit 1982, Colom selbst wäre zudem der erste afroamerikanische Senator des Bundesstaats seit Ende des 19. Jahrhunderts. In der Folge würden die Demokraten ihre künftige Mehrheit im Senat auf 55 von insgesamt 100 Sitzen ausbauen.
    Weiter offen ist zudem das Rennen im Bundesstaat Alaska. In der immer noch laufenden Auszählung liegt aktuell die Kandidatin der Demokraten, Peltola, knapp in Führung.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.