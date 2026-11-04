Wahlparty der Demokraten in New York (picture alliance / Sipa USA / Michael Nigro)

Die Demokraten konnten dabei auch in bislang stark republikanisch geprägten Bundesstaaten wie Texas, Kansas oder South Carolina Erfolge erzielen. Mit einer Mehrheit in beiden Kongresskammern könnte die Demokratische Partei nun die Handlungsmöglichkeiten von US-Präsident Trump einschränken - unter anderem durch die Blockade von Gesetzesvorhaben.

Trump selbst gratulierte dem Wahlsieger im Sender Fox News und bescheinigte den Demokraten, gute Arbeit geleistet zu haben. Als persönliche Niederlage wertete er das Abschneiden seiner Partei jedoch nicht. Hätte er persönlich auf dem Wahlzettel gestanden, wäre es zu einem deutlichen Sieg gekommen, schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social.

Neben den beiden Kammern des Parlaments wurden in einigen Bundesstaaten auch neue Gouverneure gewählt. In Kalifornien setzte sich der Demokrat Xavier Becerra gegen den Republikaner Steve Hilton durch. In Georgia löste die Demokratin Lance Bottoms den Republikaner Kemp im Amt ab. Sie ist die damit die erste Afro-Amerikanerin als Gouverneurin in der Geschichte der USA. Mit der Demokratin Haaland in New Mexico wird zudem die erste indigene Frau die Geschicke eines US-Bundesstaats lenken.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.