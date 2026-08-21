Nach Gerichtsurteil

Das Magazin "Wirtschaftswoche" berichtet, dass nach der gerichtlich erzwungenen Rücknahme der Zölle von Präsident Trump mehr als 790 Millionen Euro erstattet wurden. Die Zahl gehe aus Finanzberichten der Konzerne hervor. Die größte Erstattung habe dabei der Logistik-Konzern DHL verbucht. Der Dax-Konzern will das Geld an seine Kunden weiterreichen, wie er mitteilte. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bekam gut 200 Millionen Euro zurück.
Trump hat mittlerweile neue Zölle auf Grundlage anderer Gesetze verhängt.
Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.