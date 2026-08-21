Nach Gerichtsurteil
Deutsche Konzerne erhalten hunderte Millionen Euro durch zu viel gezahlte US-Zölle zurück

​Deutsche Firmen haben in den vergangenen ‌Wochen offenbar hunderte Millionen Euro wegen zu viel gezahlter US-Zölle erhalten.

    Blick von oben auf ein Containerschiff im Hafen
    Das Oberste Gericht der USA hatte Mitte Februar Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes für rechtswidrig erklärt. (Gettyimages / Future Publishing via Gett / CFOTO)
    Das Magazin "Wirtschaftswoche" berichtet, dass nach der gerichtlich erzwungenen Rücknahme der Zölle von Präsident Trump mehr als 790 Millionen Euro erstattet wurden. Die Zahl gehe aus Finanzberichten der Konzerne hervor. Die ⁠größte Erstattung habe dabei der Logistik-Konzern DHL ⁠verbucht. Der Dax-Konzern will das Geld an seine Kunden weiterreichen, wie er mitteilte. Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bekam gut 200 Millionen Euro zurück.
    Trump hat mittlerweile neue Zölle auf Grundlage anderer Gesetze verhängt.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.