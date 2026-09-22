Straßenrad-WM

Die deutsche Radsportlerin Franziska Koch während des Straßenrennens in Montreal. (Graham Hughes / The Canadian Press / Graham Hughes)

Der Weltmeistertitel ging an Italien, Frankreich sicherte sich Silber, die Schweiz Bronze. Früh geriet das deutsche Team im Rennen um die Medaillen ins Hintertreffen. Arndt verlor bei den Männern den Anschluss an seine Teamkollegen. Bei den Frauen fiel Bauernfeind nach einem Kettendefekt zurück, sodass Koch und Niedermaier weite Teile des Kurses nur noch zu zweit absolvieren mussten.

Für den deutschen Verband blieb damit die Bronze-Medaille von Koch im Einzelzeitfahren der bislang einzige Podestplatz bei den Titelkämpfen in Kanada.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.