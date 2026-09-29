Bildung
Deutscher Schulpreis geht nach Hessen

Die Bertha-von-Suttner-Schule im hessischen Mörfelden-Walldorf ist mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden.

    Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler, nimmt an der Übergabe des Deutschen Schulpreises im Studio Berlin Adlershof teil.
    Deutscher Schulpreis 2026 geht an eine Schule in Hessen. (Fabian Sommer / dpa)
    Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde in Berlin von Bundeskanzler Merz übergeben. Die Jury lobte die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule als einen Ort, der Vielfalt als tragendes Fundament verstehe. Sie schaffe es, sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen produktiv zu nutzen.
    Sechs weitere Schulen in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Thüringen wurden bei der Preisverleihung mit jeweils 30.000 Euro ausgezeichnet.
    Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung vergeben.
    Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.