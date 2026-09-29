Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde in Berlin von Bundeskanzler Merz übergeben. Die Jury lobte die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule als einen Ort, der Vielfalt als tragendes Fundament verstehe. Sie schaffe es, sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen produktiv zu nutzen.
Sechs weitere Schulen in Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Thüringen wurden bei der Preisverleihung mit jeweils 30.000 Euro ausgezeichnet.
Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung vergeben.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.