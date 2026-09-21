Wirtschaft
DGB-Chefin Fahimi will von Bundesregierung Wachstumsagenda und aktive Industriepolitik

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich auf die Stärkung der Wirtschaft zu konzentrieren.

    Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), mit Brille und dunklen langen Haaren spricht in ein Podiumsmikro vor rotem Hintergrund
    DGB-Chefin Yasmin Fahimi (Archivfoto vom Januar 2026) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Im ZDF sagte sie, die Politik signalisiere, dass man die Wirtschaft stärken könne, indem man Sozialleistungen kürze und Arbeitsrechte beschneide. Statt Sozialkürzungen brauche man aber eine nachhaltige Wachstumsagenda und eine aktive Industriepolitik.
    Für den kommenden Samstag hat der Gewerkschaftsbund zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Fahimi sagte, man gehe auf die Straße um klar zu machen, dass Sozialleistungen und Arbeitsrechte kein Geschenk der Politik, sondern hart verdient seien.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.