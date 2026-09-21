Im ZDF sagte sie, die Politik signalisiere, dass man die Wirtschaft stärken könne, indem man Sozialleistungen kürze und Arbeitsrechte beschneide. Statt Sozialkürzungen brauche man aber eine nachhaltige Wachstumsagenda und eine aktive Industriepolitik.
Für den kommenden Samstag hat der Gewerkschaftsbund zu einem bundesweiten Protesttag aufgerufen. Fahimi sagte, man gehe auf die Straße um klar zu machen, dass Sozialleistungen und Arbeitsrechte kein Geschenk der Politik, sondern hart verdient seien.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.