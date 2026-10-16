Die Tabaksteuer in Deutschland soll deutlich steigen, wodurch sich die Preise für Zigaretten erheblich erhöhen würden. (Jens Kalaene / dpa)

Streeck sagte der Rheinischen Post, Rauchen koste in Deutschland jedes Jahr mehr als 130.000 Menschen das Leben und die Gesellschaft fast 100 Milliarden Euro. Er erklärte, die Erhöhung der Tabaksteuer schütze vor allem Kinder und Jugendliche. Die meisten Raucher fingen als Jugendliche an und in diesem Alter wirke ein höherer Preis am stärksten, weil sich die Sucht noch nicht festgesetzt habe, sagte der CDU-Politiker.

Der Bundestag hatte am Abend beschlossen, dass die Steuer auf Tabakprodukte über einen Zeitraum von vier Jahren angehoben wird. Eine Packung Zigaretten könnte im Jahr 2030 12 Euro kosten. Heute steht im Plenum die Abstimmung über die Einführung der sogenannten Frühstartrente an. Mit ihr will der Staat die private Altersvorsorge bei der jungen Generation unterstützen und anreizen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.