Deutsche Einheit

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler )

Thierse verglich die Situation von Ost- und Westdeutschen mit einer Ehe. Niemand wolle die Scheidung, sagte er im Deutschlandfunk. Allerdings gehörten zu einer ordentlichen Ehe auch Krisen und Auseinandersetzungen.

Der ehemalige SPD-Politiker appellierte an die Bürger, Unterschiede zwischen den Bundesländern zu respektieren. Wenn die Ungleichheiten zwischen Sachsen und Rheinland-Pfalz ähnlich seien wie zwischen Nord und Süd, dann habe man eine gewisse Art von Normalität.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.