Deutsche Einheit
Ehemaliger Bundestagspräsident Thierse wirbt für Toleranz und Zusammenhalt

Am Tag der Deutschen Einheit hat der frühere Bundestagspräsident Thierse für mehr Zusammenhalt und Toleranz geworben.

    Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse vor einem weißen Zelt.
    Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler )
    Thierse verglich die Situation von Ost- und Westdeutschen mit einer Ehe. Niemand wolle die Scheidung, sagte er im Deutschlandfunk. Allerdings gehörten zu einer ordentlichen Ehe auch Krisen und Auseinandersetzungen.
    Der ehemalige SPD-Politiker appellierte an die Bürger, Unterschiede zwischen den Bundesländern zu respektieren. Wenn die Ungleichheiten zwischen Sachsen und Rheinland-Pfalz ähnlich seien wie zwischen Nord und Süd, dann habe man eine gewisse Art von Normalität.
    Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.