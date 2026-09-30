Einsatz gegen Rassismus

Ilkay Gündogan neben Ministerpräsident Wüst (2.v.r.) und Mitgliedern der Familie Genç nach der Auszeichnung (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Gündoğan erhebe die Stimme gegen Hass, Ausgrenzung und Rassismus, sagte der CDU-Politiker, der die Auszeichnung auf seiner Türkei-Reise in Istanbul überreichte. Der 35-jährige Fußballprofi steht derzeit beim örtlichen Klub Galatasaray unter Vertrag. Gündoğan selbst erklärte, jeder habe eine Verantwortung für die Gesellschaft und müsse tun, was er könne, damit alle vernünftig zusammenleben könnten.

Die Namensgeberin der Medaille, Mevlüde Genç, hatte bei dem rassistischen Brandanschlag von Solingen 1993 fünf Familienmitglieder verloren. Dennoch setzte sie sich im Nachhinein für Versöhnung und ein friedliches Miteinander ein.

Wüst nimmt zum Abschluss seiner dreitägigen Türkei-Reise an einer Wirtschaftskonferenz in Istanbul teil. Außerdem wird er den 91-jährigen Sabri Aydin treffen, der 1961 als einer der ersten sogenannten Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.