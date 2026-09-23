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Nach Angaben lokaler Behörden wurden insgesamt sieben Menschen verletzt. Bei einer russischen Attacke auf ein Frachtschiff im Schwarzen Meer kam der Kapitän ums Leben, wie die ukrainische Hafenbehörde auf Telegram mitteilte. Das Schiff sei unter der Flagge von Antigua und Barbuda ⁠unterwegs gewesen, in Brand geraten und evakuiert worden.

Der Gouverneur der Region Odessa berichtete über russische Attacken auf Lagerhäuser für Medikamente, Haushaltswaren und Lebensmittel. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte vor einer erneuten russischen Angriffswelle auf sein Land gewarnt. Er wird heute bei der Generaldebatte vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprechen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.