Ukrainekrieg

Wera und Sascha gehören zu den Menschen, die sich entschieden haben, die ukrainische Frontstadt Oleschky zu verlassen. Sie wollen ein neues Leben in dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet Mykolajiw anfangen. (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Vier Flugzeuge mit Menschen aus der von Russland besetzten Stadt landeten in Homel in Belarus. Zuvor waren sie nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nach Russland gebracht worden und sollen schließlich in die Ukraine gebracht werden. Die Evakuierung von Oleschky hatte gestern begonnen. Sie wurde im Rahmen einer Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in der Region möglich. Die zuletzt fast 2.000 Bewohner konnten wählen, ob sie in den von der Regierung kontrollierten Teil der Ukraine oder nach Russland beziehungsweise in russisch besetzte Gebiete reisen wollen.

Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass Menschen aus einer abgeriegelten Frontstadt unter einer Waffenruhe evakuiert werden und Hilfsgüter erhalten.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.