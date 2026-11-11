Medinsky bestätigte, dass ein Gefangenenaustausch mit der Ukraine verabredet worden sei und sagte, es habe in einigen Punkten Übereinstimmung gegeben.
Der US-Sondergesandte Kushner sagte, er und sein Kollege Witkoff würden morgen nach Moskau reisen und anschließend mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in der irischen Hauptstadt Dublin zusammenkommen. Die Gespräche in Abu Dhabi seien ein guter erster Schritt gewesen. Die zweitägigen Verhandlungen waren die ersten zwischen den Kriegsparteien seit Februar.
Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.