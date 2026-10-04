Nations League

Die Fußballmannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel fügte den Kroaten die höchste Niederlage ihrer Verbandsgeschichte zu. Das Spiel in Rijeka fand vor ungewöhnlicher Kulisse statt. Ins Stadion durften nur Kinder. Wegen rassistischer Beleidigungen während eines früheren Spiels der kroatischen Nationalmannschaft wurde ein Zuschauerausschluss verhängt. Das Regelwerk der UEFA erlaubt jedoch, in so einem Fall zumindest Kinder ins Stadion einzulassen. Mehrere Tausend kamen.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.