Nations League
England deklassiert Kroatien mit 7:0 - nur Kinder durften ins Stadion

England hat in der UEFA-Nations-League 7:0 in Kroatien gewonnen.

    Kinder mit kroatischen Trikots und Schals auf der Tribüne.
    Nur Kinder durften das Spiel Kroatien gegen England im Stadion verfolgen. (IMAGO / Jerko Grubisic)
    Die Fußballmannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel fügte den Kroaten die höchste Niederlage ihrer Verbandsgeschichte zu. Das Spiel in Rijeka fand vor ungewöhnlicher Kulisse statt. Ins Stadion durften nur Kinder. Wegen rassistischer Beleidigungen während eines früheren Spiels der kroatischen Nationalmannschaft wurde ein Zuschauerausschluss verhängt. Das Regelwerk der UEFA erlaubt jedoch, in so einem Fall zumindest Kinder ins Stadion einzulassen. Mehrere Tausend kamen.
    Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.