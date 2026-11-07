Cyberkriminalität

Blick auf die Technische Universität in München. (Archivbild) (imago/Westend61)

Wie die TU München mitteilte, sind dabei möglicherweise persönliche Daten von Studenten und Beschäftigten abgeflossen. Wie viele Menschen betroffen seien, sei noch unklar. Ziel der Hacker war es nach Angaben der Universität, in das zentrale Campus-System zu gelangen. Sie hätten dort jedoch nichts ausrichten können. Als Reaktion habe man das System vorsorglich vom Netz genommen.

Erst vor wenigen Wochen war die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Ziel einer Cyberattacke. Hier ging es um rund 600.000 Datensätze von Studenten. Aktuell ist auch die Universität Leipzig betroffen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.