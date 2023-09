Der Fall des geschassten BSI-Chefs Arne Schönbohm beschäftigt Politik und Öffentlichkeit noch immer. Nun gerät Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Bedrängnis. Der Vorwurf: „Instrumentalisierung“ des Verfassungsschutzes. Arne Schönbohm bestreitet die Anschuldigungen gegen sich bis heute und fordert Schadensersatz für einen Medienbericht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Arne Schönbohm als Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Oktober 2022 abberufen. Das Ministerium rechtfertigte den Schritt damit, dass das „notwendige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Neutralität und Unparteilichkeit der Amtsführung als Präsident der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde nachhaltig beschädigt“ sei. Das BSI ist unter anderem für den Schutz der Netze des Bundes und für die Warnung vor Sicherheitslücken in IT-Produkten zuständig.

Dem damaligen BSI-Chef wurde in der ZDF-Sendung „Magazin Royale“ vom 7. Oktober 2022 vorgeworfen, er habe Kontakt zu dem Lobbyverein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland (CSRD). Der Verein wiederum stehe in Verbindung mit russischen Geheimdiensten. Vor seiner Zeit als BSI-Präsident hatte Schönbohm den CSRD mitgegründet. Moderator Jan Böhmermann sprach in der Sendung von einem „Leck in unserer kritischen Infrastruktur“. So sei das größte Sicherheitsrisiko immer noch der Mensch. „Menschen, die auf Posten sitzen, wo sie nicht hingehören.“ Gemeint war damals wohl Arne Schönbohm.