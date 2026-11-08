Ukraine-Krieg
Erneut russischer Angriff auf ukrainische Energieversorgung - 600.000 Menschen ohne Strom

Nach einem erneuten russischen ⁠Angriff auf die Energieversorgung in der Ukraine ⁠sind ⁠laut den Behörden ⁠mehr als ⁠600.000 ‌Menschen im Osten des Landes ohne ​Strom.

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    Der ukrainische Energieversorger DTEK teilte mit, in der Region ‌Dnipropetrowsk seien wichtige Energieanlagen beschädigt worden. Bereits gestern war es nach russischen Angriffen in mehreren Teilen des Landes zu Stromausfällen gekommen.
    Das russische Verteidigungsministerium bestätigte Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur. Die Streitkräfte hätten ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen, das ⁠die ukrainische Rüstungsindustrie ⁠mit Strom versorge, hieß es. Zudem sei ein Frachter mit Waffen und militärischer Ausrüstung im Schwarzen Meer getroffen worden.
    Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Kursk wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Mensch getötet.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.