Der ukrainische Energieversorger DTEK teilte mit, in der Region Dnipropetrowsk seien wichtige Energieanlagen beschädigt worden. Bereits gestern war es nach russischen Angriffen in mehreren Teilen des Landes zu Stromausfällen gekommen.
Das russische Verteidigungsministerium bestätigte Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur. Die Streitkräfte hätten ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen, das die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorge, hieß es. Zudem sei ein Frachter mit Waffen und militärischer Ausrüstung im Schwarzen Meer getroffen worden.
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Grenzregion Kursk wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs ein Mensch getötet.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.