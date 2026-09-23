Eine DHL-Mitarbeiterin hatte über körperliche Beschwerden geklagt. (Hendrik Schmidt / dpa / Hendrik Schmidt)

Eine Mitarbeiterin habe über körperliche Beschwerden geklagt, die einer Vergiftungserscheinung ähnelten, teilte die Rostocker Polizei mit. Die Symptome könnten auf Quecksilber deuten. Spezialisten der Feuerwehr bemühten sich um Aufklärung. Am Wochenende war in Neustadt-Glewe - ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern - eine Wohnung nach einem Quecksilberfund geräumt worden. Eine der Bewohnerinnen hatte laut Polizei online Blumen bestellt. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft.

Das hochgiftige Schwermetall Quecksilber ist das einzige Metall, das bei Raumtemperatur flüssig ist. Es kann bei einer Belastung über längere Zeit zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.