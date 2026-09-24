Drittligist

Sabrina Wittmann und der FC Ingolstadt gehen getrennte Wege. (Archivbild) (IMAGO / Stefan Bösl / IMAGO / Stefan Bösl)

Man halte eine Neuausrichtung für nötig. Die Oberbayern stehen nach sieben Spieltagen auf dem 13. Tabellenrang, zuletzt verloren sie drei von vier Partien. Wittmanns Nachfolge soll zeitnah kommuniziert werden. Die 35-Jährige erklärte, sie hätte sehr gerne weitergemacht und den Weg mit einer Mannschaft "voller außergewöhnlicher Charaktere" fortgesetzt. Leider sei das Vertrauen hierfür nicht mehr da, und der Verein habe sich für eine andere Lösung entschieden.

2024 übernahm Wittman Ingolstadt zunächst als Interimscoach

Wittmann hatte die Mannschaft im Mai 2024 zunächst als Interims- und dann ab Juni als Cheftrainerin übernommen. Vor ihr hatte es im deutschen Profifußball noch nie eine Frau auf diesem Posten gegeben. Anfang 2026 bekam Wittmann die DFB-Pro-Lizenz, im März dieses Jahres wurde ihr Vertrag sogar noch verlängert.

Im Podcast "Spielmacher" schilderte sie Anfang des Jahres, wie heftig sie den Druck als Pionierin im deutschen Fußball gespürt habe . Es sei ein "Rucksack" gewesen, der schon ein bisschen schwerer gewesen sei, als sie gedacht hätte, "um ehrlich zu sein". Sie habe damals nicht die erste Frau sein wollen, die dann nach wenigen Wochen wieder entlassen werden würde.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.