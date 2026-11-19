US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin haben sich im chinesischen Shenzhen zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg getroffen. (AFP / VYACHESLAV PROKOFYEV)

Thema des Gesprächs zwischen Trump und Putin soll nach Angaben des Kreml vor allem der Ukraine-Krieg sein, den Trump beenden will. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich die beiden Präsidenten zur Begrüßung die Hände gaben. Trump nannte Putin "seinen Freund". Anschließend kommen die beiden mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen. Es ist das erste direkte Treffen von Staatschefs dieser drei Länder überhaupt. Das Gespräch beginnt um 7.30 Uhr unserer Zeit und soll etwa eine Stunde dauern.

Weitere Konflikte und Rüstungskontrolle auf der Agenda

Als mögliche Themen gelten neben dem Ukraine-Krieg weitere internationale Konflikte sowie Fragen der globalen Sicherheit und der Rüstungskontrolle. Bereits gestern hatte Xi Jinping am Rande des Gipfels mit Putin beraten. Beide betonten dabei ihre enge Zusammenarbeit und warben für eine stärkere multipolare Weltordnung.

Das Treffen in Shenzhen gilt auch als wichtiger diplomatischer Erfolg für Putin, der seit dem russischen Angriff auf die Ukraine international weitgehend isoliert ist. Beobachter erwarten, dass neben dem Krieg in der Ukraine auch die Lage im Nahen Osten, Handelsfragen und die Beziehungen zwischen den Großmächten zur Sprache kommen werden.

Unterschiedliche Interessen bei Dreiertreffen

ARD-Hörfunkkorrespondentin Lamby-Schmitt sagte im Deutschlandfunk , die Interessen mit Blick auf das Dreiertreffen von Xi mit Putin und Trump seien sehr unterschiedlich. Trump etwa wolle über Denuklearisierung sprechen, dürfte damit bei China aber auf Ablehnung stoßen. Das liege daran, dass China nur über etwa 600 nukleare Sprengköpfe verfüge - und damit weniger als die USA und Russland. Insofern sehe sich China sich hier nicht am Zuge. Auch das Thema Ukraine sehe China nicht offiziell auf der Tagesordnung. Das liege daran, dass China die Position vertrete, dass alle Konfliktparteien am Tisch sitzen sollten - was in Shenzhen aber gerade nicht der Fall sei. Für China sei eine Balance wichtig - mit dem Ziel, sowohl eine enge Partnerschaft zu Russland zu behalten und trotzdem die Handelsbeziehungen zu den USA und Europa nicht zu verlieren.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.