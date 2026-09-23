Wahlbeobachtung

Das teilte die Organisation mit Sitz in Wien mit. Es handele sich um eine deutliche Abkehr von einer bewährten demokratischen Praxis, erklärte die OSZE. Die Entscheidung der USA stehe nicht im Einklang mit den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten.
In gut sechs Wochen stehen in den USA Kongress-Zwischenwahlen an. Sie entscheiden darüber, ob die Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen können.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.