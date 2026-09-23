Wahlbeobachtung
Erstmals keine OSZE-Beobachter zu US-Zwischenwahlen eingeladen

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist erstmals seit ihrer Gründung nicht zur Beobachtung der Kongress-Zwischenwahlen in den USA eingeladen worden.

    Logo am Hauptsitz der OSZE in Wien
    Die OSZE ist nicht zu den Zwischenwahlen in den USA eingeladen. (imago images / Alex Halada )
    Das teilte die Organisation mit Sitz in Wien mit. Es handele sich um eine deutliche Abkehr von einer bewährten demokratischen Praxis, erklärte die OSZE. Die Entscheidung der USA stehe nicht im Einklang mit den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten.
    In gut sechs Wochen stehen in den USA Kongress-Zwischenwahlen an. Sie entscheiden darüber, ob die Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verteidigen können.
    Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.